Mundial 2026 El día que el Mundial realmente comienza: la tradición del partido inaugural El partido inaugural ha evolucionado hasta convertirse en una de las tradiciones más importantes del Mundial.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

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El partido inaugural de la Copa del Mundo representa mucho más que solo el comienzo de un torneo. Se trata de aquel momento único en que el planeta entero vuelve a girar alrededor del futbol y en el que el país anfitrión se convierte en el centro de atención mundial.

Sin embargo, la tradición de que el organizador sea el encargado de abrir la competencia mundial no siempre existió. A lo largo de casi un siglo, el formato del partido inaugural del Mundial ha evolucionado hasta llegar al modelo actual.

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En el Mundial de 2026, México volverá a figurar en el encuentro que dará inicio a la Copa Mundial, continuando una costumbre que ha evolucionado junto con el torneo más importante del futbol.

¿Por qué el país anfitrión abre el Mundial desde 1930?

Aunque el anfitrión ha tenido un papel importante desde las primeras ediciones, la tradición actual no nació en 1930.

En el primer Mundial, celebrado en Uruguay 1930, el torneo comenzó el 13 de julio con dos partidos disputados simultáneamente: Francia derrotó 4-1 a México y Estados Unidos venció 3-0 a Bélgica. El conjunto uruguayo, que además terminaría conquistando el título, debutó hasta 5 días después.

Durante las décadas siguientes, el protagonismo del partido inaugural fue cambiando. En Inglaterra 1966 se disputó por primera vez un partido inaugural tal cual, cuando los locales empataron 0-0 frente a Uruguay en Wembley.

Sin embargo, desde 1974 la FIFA determinó que el campeón defensor fuera el encargado de abrir la competencia. Alemania inauguró el Mundial de 1974; Argentina hizo lo propio en 1978; Italia en 1982; Argentina nuevamente en 1986; Alemania en 1990; Brasil en 1994 y 1998; y Francia en 2002.

La tradición como la conocemos comenzó en Alemania 2006, cuando la FIFA estableció que el país anfitrión sería el encargado de disputar el primer partido del torneo, una tradición que continúa vigente hasta la actualidad.

Evolución del formato: del partido único a la ceremonia moderna

La forma de inaugurar un Mundial ha cambiado significativamente con el paso del tiempo. En 1930 y otras ediciones tempranas era habitual que varios partidos se jugaran al mismo tiempo, sin una ceremonia especial que marcara el inicio oficial del certamen.

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Con el crecimiento global del torneo, la FIFA comenzó a convertir el partido inaugural en un espectáculo de alcance mundial. El encuentro dejó de ser únicamente futbol para incorporar ceremonias culturales, presentaciones artísticas y una producción televisiva de alcance mundial.

Resultados del partido inaugural desde Alemania 2006

Alemania 2006: 4-2 vs Costa Rica

Sudáfrica 2010: 1-1 vs México

Brasil 2014: 3-1 vs Croacia

Rusia 2018: 5-0 vs Arabia Saudita

Qatar 2022: 0-2 vs Ecuador (primer anfitrión en perder el partido inaugural)