partido mexico vs. sudafrica DT de Sudáfrica calienta la inauguración vs. México: “Los 85 mil mexicanos no juegan” El entrenador de Sudáfrica restó importancia al papel de la afición mexicana a previo al partido inaugural de la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video DT de Sudáfrica calienta la inauguración vs. México: “Los 85 mil mexicanos no juegan”

México y Sudáfrica afinan los últimos detalles para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y Hugo Broos, entrenador de los Bafana Bafana, habló previo a este magno evento y afirmó que el combinado tricolor es favorito para este choque que se disputará en el mítico Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio.

“No sentimos presión, esa la tienen ellos. Nosotros nos hemos preparado y sólo pensamos en salir adelante en el partido de mañana […]. La realidad es que México es el mejor equipo del grupo, así que será un juego durísimo, pero estamos listos y vamos a luchar en cada metro de la cancha. Solo después de 90 minutos sabremos el resultado”, expresó.

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DT de Sudáfrica calienta la inauguración ante México

Por otro lado, el entrenador belga le restó importancia al ambiente que se vivirá en las tribunas del Estadio Ciudad de México. Aunque reconoció que el respaldo de la afición mexicana será un gran factor, aseguró que el resultado se definirá dentro del terreno de juego y no en las gradas.