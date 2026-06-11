    Mundial 2026

    ¿Dónde vio Claudia Sheinbaum el partido inaugural del Mundial 2026?

    Ni la presidenta del país quiso perderse el partido entre México y Sudáfrica que se jugó en el Estadio de la Ciudad de México.

    Por:
    Antonio Maldonado
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    Video ¿Dónde vio Claudia Sheinbaum el partido inaugural del Mundial 2026?

    La fiesta de la inauguración de la Copa del Mundo con el partido entre México y Sudáfrica se vivió en todos los rincones del país, por lo que la ni la presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, se quiso perder el primer duelo de la competencia más importante del planeta.

    Debido a que en diversos puntos de la Ciudad de México se vivió la fiesta del futbol, la presidenta de México decidió observar el duelo del Tricolor desde la alcaldía Gustavo A. Madero, en el deportivo Hermanos Galeana, según compartió en sus redes sociales.

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    En compañía de la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada y rodeada de algunos aficionados, colocaron una pantalla en dicho espacio para pode reunirse y convivir con los ciudadanos.

    Algunas zonas de la capital mexicana registraron sobrecupo como en el Fan Fest de la FIFA en el Zócalo, en donde desde las primeras horas del día se registraron enormes cantidades de personas para vivir la experiencia mundialista.

    ¿Cuándo y dónde será cada partido de México en la Fase de grupos del Mundial?

    El siguiente partido del Tricolor será frente a Corea del Sur el jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara, mientras que cerrarán la Fase de Grupos nuevamente en el Estadio de la Ciudad de México contra Chequia el 24 de junio.

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