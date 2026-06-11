Mundial 2026 ¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026? Miles de fans se darán cita en el histórico inmueble, al cual existirán varias rutas de transporte público

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Rutas para llegar al Estadio Ciudad de México en la inauguración

Llegar este jueves al Estadio Ciudad de México parece que será toda una aventura para los más de 80 mil aficionados que asistan a la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo con el objetivo de estar en el partido México vs Sudáfrica.

Debido a la implementación del sistema de última milla por parte de la FIFA, varias formas de arribar al histórico recinto no serán posibles, pues a esta zona solo se les permitirá el acceso a vecinos que habiten dentro del perímetro o aficionados, que en su mayoría deberán caminar este tramo para llegar hasta sus asientos en el estadio.

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¿Cuál es la mejor ruta para llegar al Estadio Azteca en la inauguración?

Ante el cierre en el acceso para automovilistas, el Gobierno de la Ciudad de México ha preparado una serie de opciones alternativas para que los fans acudan al Coloso de Santa Úrsula sin mayores contratiempos en el transporte público.

La opción más directa será llegar a la estación Tasqueña de la línea 2 del Metro de la CDMX, desde donde cada cinco minutos saldrán unidades directas del tren ligero hasta la estación Estadio Azteca, el cual está ubicado a un costado de la explanada del recinto en Calzada de Tlalpan.

Rutas especiales para llegar al Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

A continuación te presentamos todas las opciones y servicios especiales habilitados para llegar a tu destino mundialista. Cabe mencionar que las puertas del inmueble abrirán para el acceso de aficionados desde las ocho de la mañana.

Tren ligero desde la estación Tasqueña

Servicio especial de Metrobús desde la estación Cañaverales de la línea 5.

Rutas gratuitas de RTP y trolebús desde Chapultepec, Bellas Artes, Polanco y Reforma.

Taxi por aplicación desde Renato Leduc, Viaducto Tlalpan y Paseo Acoxpa.

Park & Ride desde Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags y Plaza Carso.