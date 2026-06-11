Mundial 2026 ¿Ensayo mundialista? Show de drones deslumbra en Estadio Ciudad de México Los drones maravillaron a los capitalinos en lo que parece ser una prueba para la ceremonia de inauguración

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Drones iluminan la CDMX previo a la inauguración del Mundial 2026

Parece que uno de los elementos que asombrará al mundo este jueves en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 será un espectáculo de drones sobre el Estadio Ciudad de México.

La noche previa al arranque de la Copa del Mundo aparecieron estos elementos luminosos sobre el cielo capitalino, dejando maravillados a todos aquellos que viven al sur de la Ciudad de México y que pudieron observar el show.

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¿Cómo fueron los drones del Mundial 2026 en CDMX?

Los organizadores de este evento decidieron formar imágenes alusivas al magno torneo del futbol que dará inicio este jueves en el Coloso de Santa Úrsula, y fue la propia FIFA quien mostró lo sucedido en sus redes sociales con un video de medio minuto que se volvió viral.

Entre las figuras formadas estuvieron las mascotas de los tres países anfitriones, el balón Trionda, las banderas de México y Sudáfrica, el icónico trofeo del certamen para el campeón, las letas de la FIFA y el logo oficial del Mundial 2026.

¿Habrá drones en la inauguración del Mundial 2026?

A pesar de lo llamativo de este espectáculo aún persisten las dudas de si lo visto se trató de un ensayo para la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo o fue un acto aparte de este evento.