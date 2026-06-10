Mundial 2026 Así será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 La ceremonia de apertura del Mundial 2026 contará con varios artistas invitados, entre ellos Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules y Belinda.

Por: Wendy Granados Síguenos en Google

Video Shakira y Burna Boy lanzan canción oficial completa del Mundial 2026

El arranque de la Copa Mundial 2026 de la FIFA promete convertirse en una celebración inolvidable. La edición número 23 del torneo más importante del futbol internacional tendrá un significado histórico, ya que México se convertirá en el primer país en albergar un Mundial por tercera ocasión y para estar a la altura de este acontecimiento, la ceremonia inaugural contará con la participación de diversos artistas invitados.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

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La cita será este jueves 11 de junio, cuando la Selección Mexicana y Sudáfrica se enfrenten en el Estadio Ciudad de México para poner en marcha este certamen; sin embargo, antes de que ruede el balón y comiencen los primeros minutos de la justa mundialista, los aficionados podrán disfrutar de una espectacular ceremonia inaugural que promete hacer historia con un show sin precedentes.

El comité organizador de la FIFA ha dado a conocer que las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial y que la ceremonia de apertura iniciará 90 minutos antes del inicio del partido, es decir, a las 11:30 AM (hora CDMX).

Artistas confirmados para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Los artistas que darán vida a un espectáculo que buscará cautivar a millones de aficionados alrededor del mundo serán:

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Canciones oficiales y artistas que han marcado las inauguraciones

Las canciones oficiales de los Mundiales de futbol se han convertido en una de las tradiciones más emblemáticas del torneo, una costumbre que tuvo sus orígenes en el Mundial de Chile 1962.

Shakira se ha consolidado como la artista más importante en la historia de las canciones oficiales de la Copa del Mundo, habiendo participado en dos ocasiones anteriores ( Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y ahora en 2026).

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Chile 1962: El rock del Mundial – Los Ramblers

México 1970: Futbol – Los Hermanos Zavala

México 1986: El mundo unido por un balón – Juan Carlos Abara

Francia 1998: La copa de la vida – Ricky Martin

Sudáfrica 2010: Waka Waka – Shakira ft. Freshlyground

Brasil 2014: We Are One – Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte