La Selección Mexicana enfrentó a su similar de Ecuador en la cancha del Estadio Chivas como parte de la preparación de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Las acciones del partido fueron parejas y con mucha intensidad, México se fue al frente con el gol de Germán Berterame después de un robo en la zona baja de los ecuatorianos.

La respuesta del visitante llegó por la vía penal, en una equivocación de la defensa del Tri, Enner Valencia quedó de frente al arco y fue derribado por el ‘Tala’ Rangel, l a pena máxima fue bien cobrada por Jordy Alcívar.

El cuadro de Javier Aguirre mostró intensidad y tras una jugada fuerte en medio campo, Enner Valencia le respondió al Vasco, en el que hubo un intercambio de palabras por los reclamos del técnico mexicano.

Recordemos que el Aguirre declaró previo a este encuentro que necesitaba que los jugadores tuvieran más carácter dentro del campo y así lo mostraron en cada pelota que fueron a disputar.