    México

    Javier Aguirre y Enner Valencia tuvieron un encontronazo en el México vs. Ecuador

    El técnico del Tri y el delantero de Pachuca tuvieron un episodio durante el juego que llamó la atención.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Enner Valencia manda callar al Vasco Aguirre!

    La Selección Mexicana enfrentó a su similar de Ecuador en la cancha del Estadio Chivas como parte de la preparación de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Las acciones del partido fueron parejas y con mucha intensidad, México se fue al frente con el gol de Germán Berterame después de un robo en la zona baja de los ecuatorianos.

    PUBLICIDAD

    La respuesta del visitante llegó por la vía penal, en una equivocación de la defensa del Tri, Enner Valencia quedó de frente al arco y fue derribado por el ‘Tala’ Rangel, l a pena máxima fue bien cobrada por Jordy Alcívar.

    Conoce los equipos que han clasificado al Mundial 2026

    El cuadro de Javier Aguirre mostró intensidad y tras una jugada fuerte en medio campo, Enner Valencia le respondió al Vasco, en el que hubo un intercambio de palabras por los reclamos del técnico mexicano.

    Recordemos que el Aguirre declaró previo a este encuentro que necesitaba que los jugadores tuvieran más carácter dentro del campo y así lo mostraron en cada pelota que fueron a disputar.

    Video ¡Grosero error de Ecuador termina en golazo de Germán Berterame!

    Más sobre México

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    12 fotos
    1 min
    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?
    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?
    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?

    ¿Quién es el jugador más valioso de las selecciones entre México y Ecuador?

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    11 fotos
    3 min
    Jalisco y FMF presentan Fan Fest para Mundial 2026 en Guadalajara

    Jalisco y FMF presentan Fan Fest para Mundial 2026 en Guadalajara

    1 min
    Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México

    Enner Valencia habla previo al amistoso de Ecuador ante México

    Relacionados:
    MéxicoMundial 2026EcuadorJavier AguirreEnner Valencia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD