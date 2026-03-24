Mundial 2026 Irak recibe apoyo de niños mexicanos de cara al Repechaje del Mundial 2026 Los pequeños fans convivieron con los jugadores, les pidieron autógrafos y hasta una porra les hicieron.

Video Niños mexicanos apoyan a Irak de cara al Repechaje del Mundial 2026

La Selección de Irak continúa preparándose en Monterrey a la espera de conocer a su rival en la Final de la llave 2 del Repechaje Intercontinental por uno de los últimos boletos a la Fase de Grupos del Mundial 2026.

La selección iraquí compartió en sus redes sociales donde muestran el apoyo que reciben de niños mexicanos en su segundo entrenamiento en Monterrey, ciudad a la que aterrizó el sábado pasado.

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Y es que la cancha donde trabaja el combinado asiático está dentro del Colegio Irlandés, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

Los pequeños fans aprovecharon su receso para conocer y convivir con los futbolistas, incluso pidieron sus autógrafos en playeras y hojas de cuaderno, además de entonarles una porra mexicana de cara a su partido en el Repechaje Intercontinental.

Irak se jugará el pase a la Fase de Grupos del Mundial 2026 con el ganador de la Semifinal que disputarán Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo.

El ganador de la llave 2 del Repechaje Intercontinental se unirá al Grupo I de la Copa del Mundo que está integrado por Francia, Senegal y Noruega.

La Selección de Irak clasificó al Repechaje tras vencer a Emiratos Árabes Unidos en la repesca asiática.