FIFA Mundial 2026: Gianni Infantino justifica alto precio de boletos: "Cada dólar se invierte" El mandamás de la FIFA afirmó que se apoya a las federaciones que menos recursos tienen.

Por: Javier Carmona Síguenos en Google

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Gianni Infantino justificó el alto costo de los boletos para el Mundial del 2026. El titular de la FIFA explicó que cada dólar que llega a las arcas del organismo es reinvertido en el balompié, pues explicó que se llevan ingresos a federaciones afiliadas con escasos recursos y donde muy pocos pretenden invertir dinero.

"Debemos tener en cuenta que cada dólar ganado se va invertido al futbol. Estamos reinvirtiendo esto en el crecimiento del futbol, nadie lo dice, tienes millones de equipos en el mundo que no pueden afrontarlo. Es por cada fan del futbol. El precio dinámico también es por eso. Hay veces que los precios van arriba o abajo, muestran a veces lo que determinamos. Si el precio va abajo, no es lo que esperábamos; es para generar el ingreso que permite a FIFA invertir en países donde nadie quiere invertir.

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"Sí pensamos en la mayoría que no tiene voz, la FIFA tiene la meta de escucharlos, todo a través de las federaciones, pero si no, dime, ¿para qué sería el dinero?, ¿para asegurar nuestras prácticas? A través de las federaciones se imponen academias para los niños; en algunos escenarios debemos aceptar también que la democracia no solo es una palabra vacía. Si aceptamos la democracia, debemos aceptar algunas circunstancias que no son de un hombre, cosas de una dirección; esto hace a FIFA diferente", detalló Infantino en conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México.

¿Qué dijo sobre la investigación por la venta de boletos en el Mundial?



Luego de que se diera a conocer que los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron una investigación por las prácticas en que se vendieron los boletos para el Mundial del 2026, al considerar que se inflaron los precios, el presidente de la FIFA aseguró que no tiene nada que temer y está abierto a la indagatoria.

"Damos la bienvenida a cualquier investigación, pero lo que es más importante es que cualquier dólar que generamos va a al futbol, al igual que cuando vendemos nuestros derechos de televisión, y nadie dice eso. Tenemos que mantener un balance; es importante que invirtamos en lugares donde nadie invierte", dijo Gianni Infantino, quien se mostró tranquilo al asegurar que estuvo rodeado de gente profesional.