FIFA Gianni Infantino reconoce que fue un reto traer a Irán al Mundial del 2026 El presidente de la FIFA explicó que hoy está feliz por haber logrado que los iraníes estén en la competencia.

Por: TUDN Síguenos en Google

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Gianni Infantino no es ajeno a la situación que vive la Selección de Irán; sin embargo, el presidente de la FIFA reconoció que hoy está feliz por ver a los iraníes en tierras mexicanas alistando su debut en el Mundial del 2026.

El máximo rector del futbol mundial explicó que en el futbol existen los retos, pero consideró que éstos fueron superados al confirmarse la participación de Irán en la Copa del Mundo.

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"Déjenme decir que sobre Irán, estoy muy feliz de ver a Irán. Los vi en Turquía, la gente decía que era imposible que ellos vinieran. Les dije que si teníamos que mover todo para traerlos, lo haría. Es el espíritu del futbol, claro que hay retos, no es fácil, no sé quién más estaría dispuesto para que en estas circunstancias Irán vendría a jugar. Irán viene con una atmósfera positiva, esto es futbol. Estoy feliz de que Irán venga y juegue futbol, estoy orgulloso por mi equipo, agradecido con la administración de los tres países sedes, hay otros problemas menores que iremos atendiendo poco a poco".

¿Qué pasó con Irán?



Cabe recordar que Estados Unidos e Irán están inmersos en un conflicto bélico desde el pasado 28 de febrero, cuando el gobierno de Donald Trump decidó hacer un bombardeo en el país asiático.

Desde aquel momento la tensión entre ambos países es latente, incluso Irán puso en duda su participación en el Mundial del 2026, considerando que sus partidos en la justa son en suelo estadounidense.