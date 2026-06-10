Mundial 2026 Gianni Infantino se rinde ante el Estadio Ciudad de México: "Está bendecido" El presidente de la FIFA reconoció la historia que tiene el inmueble en mundiales.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se rindió ante el majestuso Estado Ciudad de México en vísperas del arranque de la Copa del Mundo del 2026. El dirigente del máximo organismo dio una conferencia este miércoles y no dejó pasar de largo la oportunidad ante el magestuoso inmueble.

Y es que Infantino hizo un recorrido histórico por las Copa del Mundo (1970 y 1986) que recibido el Coloso de Santa Úrsula, recordando que por el inmueble han pasado futbolistas históricos y ha albergado partidos que aún viven en la memoria de los amantes del futbol.

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"Quiero hablar en esta locación, el Estadio Azteca, el Estadio Ciudad de México, es un Estadio especial, es un Estadio donde Pelé y Maradona ganaron la Copa del Mundo, es un estadio donde el juego del siglo tuvo lugar, donde Italia ganó a Alemania, es donde Manuel Negrete anotó ese gol increíble en el último Mundial.

"El único estadio que tendrá tres inauguraciones, una catedral del futbol, y es definitivamente un lugar del mundo bendecido por los dioses del futbol, han pasado cosas increíbles aquí", indicó el directivo de la FIFA.

¿Qué dijo Infantino sobre el gobierno de México?



El presidente de la FIFA aprovechó su estancia en nuestro país para enviar un mensaje de agradecimiento al gobierno de México, el cual encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Quisiera también agradecer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su gobierno, administración, gobiernos, alcaldes, toda la gente de México que nos hace vivir en nuestra casa este Mundial tan espectacular".

Finalmente, Infantino también agradeció el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que se pueda realizar esta Copa del Mundo 2026.

"Quiero agradecer también al presidente Trump, por su administración, cada gobernador y alcalde y ciudadano de Estados Unidos que nos hacen sentirnos en casa y vivir un gran Mundial.

"Quiero agradecer también al primer ministro Carney de Canadá, no solo Toronto y Vancouver sino todo el país que está impulsando también este Mundial.