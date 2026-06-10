Mundial 2026 Infantino explica la razón por la que se modificó la ceremonia de los himnos en el Mundial El presidente de la FIFA reveló quien tuvo la idea de cambio radical previo a los encuentros de la Copa del Mundo.

Video FIFA revela los innovadores cambios para la ceremonia de los himnos en el Mundial 2026

Una de las novedades que tendrá esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 es el cambio que sufrirá la ceremonia de los himnos previo a los partidos que causó un poco de polémica, y ante esta situación Gianni Infantino explicó porque se modificó.

En conferencia de prensa el presidente de la FIFA se desmarcó de la nueva ceremonia al señalar que el de la idea fue Alessandro del Piero.

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“Por primera vez vamos a tener a los 26 jugadores, las banderas serán enormes, el himno se escuchará con las banderas enormes y todo el equipo en el campo”

“Nosotros siempre queremos hacer nuevas cosas, y esto que dicen que es muy americano, no, esto nació de una conversación que tuve con Alessandro del Piero, un día viene y me dice “¿por qué no piensas poner a todos los jugadores en el campo? Todos somos parte del mismo equipo'”.

“Cuando marcó uno de los goles más lindos de los Mundiales, el que le marcó a Alemania en 2006 en Dortmund, él venía del banco, para mí tenía razón, me pareció interesante, lo hablamos con otras personas del futbol, todo se pensaba que era una buena idea eso, todos tenemos jugadores en el campo, durante el Mundial pueden jugar todos, hacer de este momento tan emocional, que es el himno, especial", explicó Gianni Infantino.

Fue hace unos días que se reveló que para las ceremonias previas de los encuentros todos los jugadores de ambos equipos se colocarán en el centro del campo para entonar los himnos.