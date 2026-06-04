Mundial 2026 Monterrey recibirá los juegos de estas selecciones durante el Mundial 2026 El Gigante de Acero tendrá estos partidos dentro del torneo, incluido uno de eliminación directa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Estas son las selecciones que jugarán el Mundial en Monterrey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a días de dar comienzo y con ello todas las sedes se alistan para recibir los diferentes encuentros del torneo.

Una de las sedes en México será Nuevo León, el Estadio de Monterrey vivirá la pasión con cuatro partidos, tres de fase de grupos y uno más de dieciseisavos de final.

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Al pie del Cerro de la Silla, el denominado Gigante de Acero verá la actuación de 5 selecciones en la primera fase y posiblemente dos más en la siguiente etapa de eliminación directa.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se disputarán en Monterrey?

14 de junio Suecia vs. Túnez

20 de junio: Túnez vs. Japón

24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

29 de junio: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C (Dieciseisavos de Final)

Cabe recordar que las selecciones de Japón y Túnez tienen su campamento principal para la Copa del Mundo en la ciudad de Monterrey, aunque los Nipones han tenido algunos problemas para entrenar y cambiaron de sede de entrenamientos.