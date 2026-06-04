¿Qué no puedo ingresar al estadio y restricciones para el Mundial 2026?
Hay algunas restricciones a los estadios para el Mundial 2026, conócelas para evitar contratiempos o molestias.
Como en todo evento deportivo y de entretenimiento, hay restricciones para acceder al estadio en el Mundial 2026 con la finalidad de proporcionar seguridad a los asistentes, por lo que en cuanto se acerque la fecha de los partidos a los que asistirás, deberás poner atención en ellas.
Si bien se sabe que hay objetos que no pueden ser permitidos al ingresar a un estadio como armas blancas, objetos punzocortantes, alcohol, material inflamable o explosivo, entre otros, cada estadio y cada país cuenta con diversas restricciones que, en lo mínimo, pueden varias.
De inicio, la FIFA recuerda que para comprar un boleto debes ser mayor de 18 años de edad, peor para poder ingresar al estadio solo, debes tener al menos 16 años de edad cumplidos. menores de edad pueden asistir pero acompañados.
¿QUÉ PUEDO Y QUÉ NO PUEDO INGRESAR A LOS ESTADIOS EN EL MUNDIAL 2026?
Aunque aún no hay restricciones específicas, estas se conocerán conforme se acerque el evento o el partido en cada una de las sedes. Para consultar las restricciones generales se puede ir al Código de Conducta del estadio pero acá te dejamos algunos de ellos:
- Cigarrillos electrónicos
- Ningún tipo de producto de tabaco
- Encendedores
- Cerillos
- Armas de cualquier tipo (incluidas para defensa personal)
- Municiones o componentes de armas de fuego
- Objetos punzantes o cortantes
- Dispositivos eléctricos incapacitantes (táseres, pistolas eléctricas, etc.).
- Gas pimienta
- Aerosoles
- Irritantes u otros irritantes químicos
- Explosivos
- Detonadores
- Artículos que contengan o escondan dichos objetos prohibidos
Cualquier otro objeto que pueda usarse como arma, para cortar, apuñalar o como proyectil,o cualquier objeto que, a juicio de los Organizadores del Evento, pueda poner en peligro la seguridad de otros como:
- Paraguas
- Bastones (palos) de golf
- Cascos de motocicleta
- Cascos de seguridad
- Herramientas de trabajo de cualquier tipo