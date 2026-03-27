    Mundial 2026

    Inglaterra vs. Uruguay | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Ingleses y uruguayos no se ven las caras desde el Mundial 2014 donde los charrúas se impusieron con doblete de Luis Suárez.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026

    El estadio de Wembley seré el escenario que albergue el partido amistoso entre la selección de Inglaterra frente a su similar de Uruguay como parte sus preparación para la próxima Copa del Mundo.

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    Ambos combinados llegan con sus máximas figuras para este compromiso que es uno de lo más atractivos del día.

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    En el balance histórico, Uruguay tiene saldo a favor con cinco triunfo y tres empates, por dos derrotas frente a Inglaterra.

    La última ocasión que se vieron las caras fue en el Mundial de Brasil 2014 cuando los charrúas se impusieron en fase de grupos por 2-1 con doblete de Luis Suárez.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE INGLATERRA VS. URUGUAY

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