Suecia no puede con Grecia en su último partido antes del Mundial 2026
La selección sueca no pudo despedirse de su afición con un triunfo antes de viajar a Estados Unidos.
La Selección de Suecia culminó su preparación de cara al Mundial 2026 tras sufrir un empate de último minuto ante Grecia con marcador de 2-2 en Estocolmo.
El conjunto sueco, dirigido por Graham Potter, se despidió de su afición con sabor agridulce para viajar en las próximas horas a Estados Unidos.
Kostas Tsimikas abrió el marcador para Grecia al minuto 10, pero Suecia remontó en el segundo tiempo con goles de Viktor Gyökeres (53’) y Gustaf Nilsson (69’).
La selección griega empató sobre la hora con gol de Giorgos Masaouras (90+5’) para aguadar la fiesta de Suecia que venía de perder 3-1 contra Noruega.
Suecia viajará a Estados Unidos para instalarse en su campamento base del Mundial 2026 que será en el FC Dallas Stadium.
Posteriormente, la selección europea se trasladará a Monterrey para su debut en la Copa del Mundo contra Túnez el próximo domingo 14 de junio.
Suecia cerrará la Fase de Grupos en Texas: el 20 de junio se medirá a Países Bajos en el Estadio Houston, mientras que el 25 de junio enfrentará a Japón en el Estadio Dallas.