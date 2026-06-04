    Mundial 2026

    Suecia no puede con Grecia en su último partido antes del Mundial 2026

    La selección sueca no pudo despedirse de su afición con un triunfo antes de viajar a Estados Unidos.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Resumen | Suecia empata ante Grecia en su última prueba antes del Mundial 2026

    La Selección de Suecia culminó su preparación de cara al Mundial 2026 tras sufrir un empate de último minuto ante Grecia con marcador de 2-2 en Estocolmo.

    El conjunto sueco, dirigido por Graham Potter, se despidió de su afición con sabor agridulce para viajar en las próximas horas a Estados Unidos.

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    Kostas Tsimikas abrió el marcador para Grecia al minuto 10, pero Suecia remontó en el segundo tiempo con goles de Viktor Gyökeres (53’) y Gustaf Nilsson (69’).

    La selección griega empató sobre la hora con gol de Giorgos Masaouras (90+5’) para aguadar la fiesta de Suecia que venía de perder 3-1 contra Noruega.

    Suecia viajará a Estados Unidos para instalarse en su campamento base del Mundial 2026 que será en el FC Dallas Stadium.

    Posteriormente, la selección europea se trasladará a Monterrey para su debut en la Copa del Mundo contra Túnez el próximo domingo 14 de junio.

    Suecia cerrará la Fase de Grupos en Texas: el 20 de junio se medirá a Países Bajos en el Estadio Houston, mientras que el 25 de junio enfrentará a Japón en el Estadio Dallas.

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