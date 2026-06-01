Mundial 2026 Noruega vence a Suecia sin Erling Haaland de cara al Mundial 2026 El conjunto noruego se perfila a ser uno de los caballos negros en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Video Resumen | Noruega golea a Suecia ¡y sin Erling Haaland!

Sin Erling Haaland, Noruega derrotó 3-1 a Suecia en su penúltimo partido amistoso de preparación de cara al Mundial 2026 para ambas selecciones.

Haaland no fue convocado para el encuentro debido a que el técnico de Noruega, Stale Solbakken, optó porque su máxima estrella tenga un par de días más de descanso tras la larga temporada que tuvo con el Manchester City.

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Sin embargo, Haaland estuvo en el palco del Ullevaal Stadion de Oslo, incluso festejó el primer gol que anotó Jorgen Strand Larsen al minuto 8. Antonio Nusa anotó el 2-0 con un jugadón al 17’ y Larsen marcó su doblete antes de terminar el primer tiempo (36’).

Suecia, dirigida por Graham Potter, reaccionó en el segundo tiempo con un espectacular golazo de Alexander Isak al 75’, incluso, minutos después, hizo el 3-2 con un brutal cabezazo de Sebastian Nanasi tras un pase de larga distancia, pero fue anulado por el VAR.

Ya con Erling Haaland disponible, Noruega enfrentará a Marruecos el domingo 7 de junio antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección noruega enfrentará a Irak, Senegal y Francia en la Fase de Grupos.