Suecia 2026 Suecia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador Será la décima tercera participación de los suecos en una Copa del Mundo de la FIFA, que cuentan con un subcampeonato.

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La Selección de Suecia fue una de las últimas seis selecciones que lograron su clasificación a la Copa Mundial 2026 de la FIFA luego de los Playoffs de la UEFA durante las eliminatorias hacia la justa veraniega que se celebrará este verano en México, Estado Unidos y Canadá.

Suecia, sin ganar un solo partido en la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, saldo de dos empates y cuatro derrotas, se clasificó a los Playoffs vía el ranking de la UEFA Nations League.

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Jugó vía la Ruta B donde derrotó a Ucrania para jugar una de las cuatro Finales de los Playoffs de la UEFA en la que venció 3-2 a Polonia y con ello obtener el boleto de regreso a una Copa del Mundo de la FIFA que por primera vez se realizará en tres países sedes.

SUECIA EN MUNDIALES

La Selección de Suecia se perdió el Mundial Qatar 2022 por lo que la edición de este año es su regreso a una justa mundialista luego de que en Rusia 2018 llegará hasta los Cuartos de Final y en la que en Fase de Grupos sorprendiera con un triunfo frente a la Selección de México.

Su mejor actuación fue llegar a la Final de la que fue sede en 1958, en ella perdió la Final ante la Selección de Brasil, que consiguió su primer título en su historia. Además, obtuvo dos terceros mejores lugares, en Brasil 1950 y en Estados Unidos 1994.

Participaciones en Mundiales: 13 con la del Mundial 2026

13 con la del Mundial 2026 Títulos : Ninguno

: Ninguno Mejor posición: subcampeón en el Mundial de Suecia 1958.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE SUECIA EN MUNDIALES

Además de sus mejores actuaciones como subcampeón y dos terceros lugares, fue cuarta en Francia 1938. Fue en Italia 1990 que se quedó en la primera ronda, después de ello clasificó a Fase Final en sus siguientes cuatro participaciones.

El máximo goleador de la Selección de Suecia en un Mundial fue Kennet Andersson, quien marcó cinco goles en unos de los países en los que contenderá nuevamente, Estados Unidos en 1994. Su primer gol lo hizo en el último juego de la Fase de Grupos en el empate 1-1 con Brasil.

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Luego, Kennet Andersson marcó doblete ante Arabia Saudita en Octavos de Final, hizo uno más ante Rumania en los Cuartos de Final y otro en el juego por el Tercer Lugar donde derrotó 4-0 a Bulgaria.

ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE SUECIA PARA EL MUNDIAL 2026

El inglés Graham Potter es el director técnico de los suecos desde octubre de 2025 y renovó tras el pase al Mundial 2026 hasta la edición de 2030 que se jugará por primera vez en seis países.