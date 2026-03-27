Mundial 2026 Sudáfrica vs. Panamá: Rival de México en el Mundial 2026 no pasa del empate ante equipo de Concacaf Yoel Bárcenas anotó en su partido 100 con la Selección de Panamá en el empate 1-1 frente a Sudáfrica, este rival de México en el primer partido del Mundial 2026.

Video Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, empata con Panamá

La Selección de Sudáfrica, rival de México dentro de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y con el que disputará el partido inaugural en el Estadio Banorte, empató en casa, en el Moses Mabhida Stadium la ciudad de Durban, tras acabar 1-1 frente al combinado de Panamá como parte de la preparación de ambos hacia el torneo de este verano.

Yoel Bárcenas, quien jugó como titular su partido 100 con el conjunto canalero, abrió la cuenta antes de la primera media hora del partido; Oswin Appollis hizo el del empate apenas comenzaba el segundo tiempo, pizarra con la que concluyó el juego amistoso dentro de la Fecha FIFA de marzo.

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César Yanis, en la recta final del partido, estuvo muy cerca de marcar el segundo y el del triunfo para Panamá tras estrellar su disparo dentro del área en el poste. También, fue factor el portero sustituto Orlando Mosquera, quien entró en lugar del lesionado Luis Mejía, tras un desvío a una mano en zapatazo de Mokoena.

Tanto Sudáfrica como Panamá se volverán a enfrentar el martes 31 de marzo próximo, pero ahora en Ciudad del Cabo en el DHL Cape Town Stadium con capacidad para hasta 55 mil espectadores.

Este fue el primer reencuentro entre ambas selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026 después de que se enfrentarán en la Copa Oro 2005 dentro de los Cuartos de Final, juego en el que empataron 1-1 y avanzaron los panameños en definición por penales.

SUDÁFRICA VS. PANAMÁ RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Sudáfrica quedó emparejada dentro del Grupo A junto a México, Corea del Sur y el ganador de la Final de uno de los Playoffs de la UEFA que se disputará entre Chequia y Dinamarca.

En tanto, la Selección de Panamá quedó en el Grupo L a lado de Croacia, Ghana e Inglaterra en lo que será apenas su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA luego de la de Rusia 2018.