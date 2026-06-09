Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Sudáfrica en un Mundial FIFA Los 'Bafana Bafana' aportan mucha fiesta, aunque el futbol está pendiente en el máximo escenario de todos.

Video Mundial 2026: Sudáfrica da su lista de 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo

La Selección de Sudáfrica está lejos de ser reconocida como una de las protagonistas en el plano internacional, pero la fiesta está en las venas para este conjunto que tendrá esperanzas renovadas en el Mundial 2026, a celebrarse en México y Estados Unidos.

Los 'Bafana Bafana' acumulan un corto y discreto historial en la máxima competición a nivel internacional, pero nunca pasan desapercibidos, sobre todo por la fiesta interna con la que carga el conjunto sudafricano.

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LA MEJOR ACTUACIÓN DE SUDÁFRICA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



Los 'Bafana Bafana' participaron por primera vez en un Mundial en Francia 1998 y, apartir de entonces, adquirieron un protagonismo que solamente se difuminó después de que fueran sede de la Copa del Mundo 2010.