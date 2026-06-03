Mundial 2026 Por qué le dicen Bafana Bafana a la Selección de Sudáfrica: origen e historia del apodo El mote del sur de África tiene este coloquial apodo que viene desde la década de los 90s.

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La selección de Sudáfrica jugará de nueva cuenta la Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Bafana Bafana.

Este sobrenombre por parte del cuadro del sur de África no tiene relación con su bandera, algún animal o algo representativo de su nación, sino que viene por otro lado.

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En Sudáfrica existe otro mote que es el de ' Springboks', referente a una gacela, pero ese término solo tiene que ver con el equipo de rugby.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE SUADÁFRICA



El apodo de la selección de Sudáfrica, de Los Bafana Bafana, viene de las lenguas más habladas en el pais, el zulú y xhosa.

Se explica que este término viene desde la época de los 90s con un origen ligado a la transición del país que tuvo con el resurgimiento del deporte luego del apartheid.

La traduccción de 'Bafana Bafana' es "los muchachos, los muchachos" o "nuestros chicos", que comenzaron a mencionar los aficionados sudafricanos cuando veían a su selección. El término ganó popularidad y se quedó en corazones de todos.