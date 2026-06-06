    Sudáfrica 2026

    Sudáfrica empata ante Jamaica en su último ensayo mundialista

    La selección sudafricana sigue con su preparación a su debut mundialista ante México, este día empata a un gol ante Jamaica.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Sudáfrica alista debut mundialista.
    Sudáfrica alista debut mundialista.
    Imagen Mexsport.

    Sudáfrica sigue con su concentración en Pachuca para encarar la inauguración de la Copa del Mundo ante México, el róximo jueves en el estadio de la Ciudad de México. Este día, los africanos empataron a un gol ante Jamaica, en partido de preparación a puerta cerrada en el estadio Hidalgo, la casa de los Tuzos.

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    Al minuto 32, Sudáfrica tomó la ventaja por conducto de Oswin Apollis y casi al finalizar el segundo tiempo, Jamaica le empató al representativo africano.

    El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo que no hubo acceso a los medios de comunicación mexicanos. La prensa sudafricana da versiones del triunfo de su Selección, pero la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa, confirmó el empate por parte del equipo de Jamaica.

    Enemigo íntimo cerca de la CDMX

    Sudáfrica escogió Pachuca para llevar a cabo su concentración y desde hace varios días están en la capital de Hidalgo, para aclimatarse e ir puliendo factores futbolísticos.

    Los Tuzos le han brindado todas las facilidades a la Selección de Sudáfrica para que sean su búnker en la Copa del Mundo.

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