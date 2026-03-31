Mundial 2026 Chequia será rival de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026 La selección checa definió su boleto hasta las últimas instancias e integrará el Grupo A de la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Chequia vs. Dinamarca: México ya conoce a su último rival

Chequia aprovechó la localía y tras un empate 2-2, derrotaron en penaltis 3-1 a Dinamarca por lo que logró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se enfrentará a México en actividad del Grupo A del torneo.

Muy rápido en el partido Chequia se puso al frente en el marcador cuando tras un tiro de esquina el balón le llegó a Pavel Sulc quien en el borde del área remató a la esquina superior derecha de la portería.

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El tanto desconcertó a los daneses quienes fueron al frente, pero poco pudieron hacer para reaccionar enseguida. Además, el portero local respondió bien cuando fue exigido por los ataques daneses manteniendo su portería en cero hacia el medio tiempo.

Video ¡Gol de Chequia! Sulc hace 1-0 y quiere ser rival de México en el Mundial

Para la segunda parte, Dinamarca ganó en posesión mientras Chequia aguantaba y finalmente en el minuto 72 llegó el gol del empate tras un centro de Damsgaard que Joachim Andersen remató de cabeza ante la salida del portero y mandar al fondo de la portería.

Con el marcador igualado el partido se fue a tiempos extra en donde Chequia se fue al frente tras un balón largo que mandó al fondo Ladislav Krejci al minuto 100, pero Dinamarca no se rindió y al minuto 111 Kasper Hogh con remate de cabeza igualó el juego nuevamente.

En la tanda de penaltis Dinamarca tuvo la suerte en contra, pues erraron tres penaltis que les costaron el resultado.

Video ¡Explota el estadio! ¡Golazo de Chequia! Ladislav con la zurda pone el 2-1

¿Cuándo se jugará el Chequia vs. México en el Mundial 2026?

México se enfrentará a Chequia el 24 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que resultará atractivo tras lo visto por la selección europea en este repechaje.