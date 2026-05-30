    RD Congo 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de RD Congo

    Los congoleños regresan a una Copa del Mundo de la FIFA, aunque la primera vez que lo hizo fue con otro nombre político.

    Por:
    TUDN
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    Video Congo mantiene sus planes previos al debut en el Mundial

    La Selección de RD Congo tiene en la historia de los Mundiales su pasado como Zaire, nombre político con el que participó en la Copa del Mundo de la FIFA de Alemania 1974 y fue eliminada en la Primera Ronda. Ahora reaparece en el mapa futbolístico global para el Mundial 2026.

    República Democrática de Congo clasificó luego de ganar los Playoffs de África, en los que Nigeria alegó de alineación indebida sin que el recurso le favoreciera. En el Repechaje Intercontinental disputado en México dio cuenta de Jamaica para clasificar.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE RD CONGO

    Si bien se trata de una selección discreta dentro del Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de RD Congo tiene dos títulos, ambos dentro de la Copa Africana de Naciones.

    El primero fue en la edición de Etiopía 1968 como Congo Kinsasa tras imponerse en la Final a Ghana. En Egipto 1974 lo hizo como Zaire ante Zambia.

    Ya como la Selección de RD Congo su mejor papel fue en la Copa Africana de Naciones de Guinea Ecuatorial 2015, donde acabó con el Tercer Lugar tras imponerse en penales a los anfitriones.

    • Copa del Mundo: Ninguno
    • Copa Africana de Naciones: 2; Etiopía 1968 y Egipto 1974
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