RD Congo 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de RD Congo Los congoleños regresan a una Copa del Mundo de la FIFA, aunque la primera vez que lo hizo fue con otro nombre político.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Congo mantiene sus planes previos al debut en el Mundial

La Selección de RD Congo tiene en la historia de los Mundiales su pasado como Zaire, nombre político con el que participó en la Copa del Mundo de la FIFA de Alemania 1974 y fue eliminada en la Primera Ronda. Ahora reaparece en el mapa futbolístico global para el Mundial 2026.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE RD CONGO

Si bien se trata de una selección discreta dentro del Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de RD Congo tiene dos títulos, ambos dentro de la Copa Africana de Naciones.

El primero fue en la edición de Etiopía 1968 como Congo Kinsasa tras imponerse en la Final a Ghana. En Egipto 1974 lo hizo como Zaire ante Zambia.

Ya como la Selección de RD Congo su mejor papel fue en la Copa Africana de Naciones de Guinea Ecuatorial 2015, donde acabó con el Tercer Lugar tras imponerse en penales a los anfitriones.