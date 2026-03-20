Mundial 2026 Roberto Martínez explica la ausencia de Cristiano Ronaldo y Paulinho con Portugal El estratega habló de lo complicado que será jugar ante México en el Banorte y en la altura de la CDMX.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Roberto Martínez habla sobre la ausencia de Paulinho para el juego contra México

Después de darse a conocer la ausencia de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal para los juegos contra México y Estados Unidos, el estratega Roberto Martínez dio detalles de porque no convocó al atacante para la siguiente fecha FIFA.

De igual forma, el técnico de los lusos aseguró que la presencia de CR7 en el Mundial 2026 no corre peligro.

PUBLICIDAD

"No, no corre peligro. Tiene una lesión muscular leve y creemos que podrá regresar en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente esta temporada demuestra que está en excelente forma", apuntó Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo sufrió la lesión muscular con el Al Nassr hace unas semanas y se mantiene en recuperación en Madrid, España, y espera regresar pronto para ponerse apunto para el Mundial del 2026 y seguir el camino hacia los 1000 goles en su carrera.

Y hace unos días el técnico del cuadro árabe habia adelantado que Cristiano reaparecería hasta después de la fecha FIFA.

¿POR QUÉ NO FUE CONVOCADO PAULINHO?

Desde su llegada al futbol mexicano, Paulinho ha tenido un gran desempeño con el Toluca y se especuló que sería convocado por Portugal para esta fecha de FIFA de marzo, sin embargo, su nombre no apareció en la lista de Roberto Martínez quien explicó porque no fue llamado.