Mundial 2026 El nuevo túnel del Estadio Banorte que deslumbra rumbo al Mundial 2026 El túnel del Estadio Banorte ahora es parte del espectáculo para los mismos futbolistas y fanáticos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así lucen los nuevos pasillos del estadio Banorte

Las renovaciones al Estadio Banorte también tocaron sus entrañas, como el clásico túnel por donde los jugadores ingresan al inmueble.

A través de redes sociales de TUDN se pudieron ver las primeras imágenes de las adecuaciones que sufrió el estadio en todos los meses que estuvo cerrado justo para la cita de la Copa Mundial 2026.

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Un túnel elegante, moderno e innovador en el Estadio Banorte

El moderno túnel que conecta los vestidores con la cancha se convierte en un recorrido que hoy luce completamente transformado, con un diseño elegante, iluminación envolvente y una atmósfera digna de los grandes escenarios del futbol mundial.

En el video, el pasillo destaca por su estética imponente, con luces perfectamente alineadas. Un espacio que ya no solo se limita al jugador, sino que también se ha convertido en parte del espectáculo.

Todo lo que se puede encontrar en este nuevo espacio

Mientras el jugador s e vaya dirigiendo al vestuario, a su izquierda se encontrará con un bello mural elaborado por un artista de Guadalajara donde encontrará momentos icónicos de la historia del estadio como cuando Pelé levantó el título en 1970, al personaje del Chanfle de Roberto Gómez Bolaños, el hermoso gol de Manuel Negrete en 1986 y otros más.

A la derecha viene una de las innovaciones. Los aficionados que adquieran boletos VIP o de las zonas de los hospitality podrán ver a los jugadores caminar. Separados por un vidrio, el fanático podrá tomar fotos, selfies y videos de sus héroes futbolísticos, mientras caminan al vestidor.