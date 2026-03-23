Mundial 2026 México vs. Portugal: Itinerario de la selección lusa en territorio mexicano La selección lusitana inicia concentración este lunes en su país y acá te decimos cuando llega a México.

Video Portugal tiene bunker de lujo para preparar el juego ante México

De cara al partido de México vs. Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte, este es el itinerario de la selección lusa en territorio mexicano.

ITINERARIO DE PORTUGAL PARA EL PARTIDO ANTE MÉXICO

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Portugal, con Roberto Martínez al frente como su técnico, comenzó este lunes concentración en su país con la baja de Rafael Leao y la convocatoria de Paulinho, quien reportará en las siguientes horas.

Portugal se hospedará en el Fairmont Mayakoba en Playa del Carmen, cuartel general de la selección de Uruguay para el Mundial 2026. Acá te decimos el plan de trabajo de Portugal en México.

Llegada de Portugal será el martes 24 de marzo a las 22:00 horas CT de México / 0:00 ET de Estados Unidos ya del miércoles 25 de marzo

El miércoles 25 de marzo tendrá su primer entrenamiento sin acceso a la prensa en sus instalaciones en la Riviera Maya a las 18:00 horas CT México / 20:00 ET Estados Unidos

El jueves 26 tendrá entrenamiento igual a las a las 18:00 horas CT México / 20:00 ET Estados Unidos, pero con conferencia de prensa a mediodía.

El viernes 27 volverá a entrenar, pero a las 11:00 horas CT México / 13:00 ET Estados Unidos, con conferencia de prensa tras la sesión.

El viernes 27 viajará en vuelo chárter con destino a Toluca y se hospedará en un hotel en Santa Fe.