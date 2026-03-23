    Mundial 2026

    México vs. Portugal: Itinerario de la selección lusa en territorio mexicano

    La selección lusitana inicia concentración este lunes en su país y acá te decimos cuando llega a México.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Portugal tiene bunker de lujo para preparar el juego ante México

    De cara al partido de México vs. Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte, este es el itinerario de la selección lusa en territorio mexicano.

    ITINERARIO DE PORTUGAL PARA EL PARTIDO ANTE MÉXICO

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Paulinho y los goles, y títulos en la Liga MX que lo llevaron a la selección de Portugal
    1 mins

    Paulinho y los goles, y títulos en la Liga MX que lo llevaron a la selección de Portugal

    Seleccion Portugal
    Así reaccionó Paulinho a su convocatoria con Portugal para enfrentar a México
    2 mins

    Así reaccionó Paulinho a su convocatoria con Portugal para enfrentar a México

    Seleccion Portugal
    Con Gignac como inspiración: Paulinho ante el reto de ir al Mundial 2026
    1 mins

    Con Gignac como inspiración: Paulinho ante el reto de ir al Mundial 2026

    Seleccion Portugal
    Las palabras del 'Turco' Mohamed tras la convocatoria de Paulinho con Portugal
    1 mins

    Las palabras del 'Turco' Mohamed tras la convocatoria de Paulinho con Portugal

    Seleccion Portugal
    Paulinho llega a Portugal con mejores números que Cristiano Ronaldo
    2 mins

    Paulinho llega a Portugal con mejores números que Cristiano Ronaldo

    Seleccion Portugal
    Los partidos que ha jugado Paulinho con Portugal
    1 mins

    Los partidos que ha jugado Paulinho con Portugal

    Seleccion Portugal
    Portugal convoca a Paulinho de última hora para enfrentar a México y Estados Unidos
    2 mins

    Portugal convoca a Paulinho de última hora para enfrentar a México y Estados Unidos

    Seleccion Portugal
    Bruno Fernandes manda mensaje a la afición mexicana por ausencia de Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Bruno Fernandes manda mensaje a la afición mexicana por ausencia de Cristiano Ronaldo

    Seleccion Portugal
    Ausencia de Cristiano Ronaldo afectará ingresos de la Federación de Portugal vs. México
    1 mins

    Ausencia de Cristiano Ronaldo afectará ingresos de la Federación de Portugal vs. México

    Seleccion Portugal
    Roberto Martínez explica la ausencia de Cristiano Ronaldo y Paulinho con Portugal
    1 mins

    Roberto Martínez explica la ausencia de Cristiano Ronaldo y Paulinho con Portugal

    Seleccion Portugal


    Portugal, con Roberto Martínez al frente como su técnico, comenzó este lunes concentración en su país con la baja de Rafael Leao y la convocatoria de Paulinho, quien reportará en las siguientes horas.

    Portugal se hospedará en el Fairmont Mayakoba en Playa del Carmen, cuartel general de la selección de Uruguay para el Mundial 2026. Acá te decimos el plan de trabajo de Portugal en México.

    • Llegada de Portugal será el martes 24 de marzo a las 22:00 horas CT de México / 0:00 ET de Estados Unidos ya del miércoles 25 de marzo
    • El miércoles 25 de marzo tendrá su primer entrenamiento sin acceso a la prensa en sus instalaciones en la Riviera Maya a las 18:00 horas CT México / 20:00 ET Estados Unidos
    • El jueves 26 tendrá entrenamiento igual a las a las 18:00 horas CT México / 20:00 ET Estados Unidos, pero con conferencia de prensa a mediodía.
    • El viernes 27 volverá a entrenar, pero a las 11:00 horas CT México / 13:00 ET Estados Unidos, con conferencia de prensa tras la sesión.
    • El viernes 27 viajará en vuelo chárter con destino a Toluca y se hospedará en un hotel en Santa Fe.

    La selección de Portugal no reconocerá la cancha del Estadio Banorte y tendrá un fuerte dispositivo de seguridad a su alrededor para su traslado al Coloso de Santa Úrsula.
    Se espera que vuele al terminar el partido ante la Selección Mexicana a los Estados Unidos, para su compromiso en Atlanta el 31 de marzo ante la selección de Las Barras y las Estrellas.

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX