    Portugal 2026

    Portugal sufre sin Cristiano Ronaldo: Renato Paiva revela lo que pierde el equipo

    El estratega portugués revela el impacto de la baja de CR7 para los amistosos de los lusitanos.

    Por:
    José Moreno
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    Video ¿Qué tanto pierde Portugal sin Cristiano Ronaldo? Paiva lo analiza

    Portugal se prepara para sus juegos amistosos por Norteamérica que incluyen a México y Estados Unidos, ambos sin su principal estrella, Cristiano Ronaldo, un hombre que marca el rumbo de la selección lusitana.

    En este sentido, Renato Paiva, entrenador portugués, que trabajó en México para equipos como León y Toluca, describió lo que pierde el combinado europeo sin su jugador estrella.

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    ¿Cuál fue la lesión que dejó fuera a Cristiano Ronaldo?

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    Hay que recordar que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió el 28 de febrero de 2026 mientras jugaba con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

    Esta molestia lo dejó fuera de los amistosos de la selección de Portugal de marzo y requiere un periodo de recuperación estimado de dos a cuatro semanas.

    ¿Qué dijo Renato Paiva sobre la ausencia de Cristiano?


    El conjunto del entrenador español Roberto Martínez tiene programado medirse a México este sábado en la reinauguración del Estadio Banorte y tres días después lo hará ante Estados Unidos en la ciudad de Atlanta.

    “Pierde mucho, ya lo han querido 'matar' futbolísticamente, pero sigue ahí. Es un ejemplo del trabajo. Para mí, los jugadores jóvenes, el ejemplo es Ronaldo; de trabajo, de querer, de voluntad, de ambición, de competición, es extraordinario”, afirmó Paiva en entrevista para la emisión 'Faitelson Sin Censura'.

    El estratega aseguró que la ausencia de CR7 no solo es un golpe para Portugal, sino que de paso llena de confianza a los rivales, al saber que no tienen que preocuparse por un hombre de su calibre que en cualquier momento cambia un partido.

    “Pierde un goleador, obviamente, que puede dar mucho al juego de Portugal y también creo que los equipos que juegan en contra pierden un poquito de respeto a la selección, porque tener a Cristiano es una cosa y no tenerlo, para los defensas, es otra. Es una referencia mundial”, concluyó.

    Video Mejor que CR7: Paulinho el delantero más goleador de Portugal
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