Mundial 2026 Cristiano Ronaldo enseña truco a su hijo antes de jugar el Mundial 2026 Georgina Rodríguez subió un video donde se ve a CR7 enseñándole a su hijo menor a hacer el recorte con taco.

Video ¡Momentazo! Cristiano enseña a su hijo uno de sus trucos más famosos

Cristiano Ronaldo protagonizó un ilusionante momento con su hijo menor, Mateo, antes de unirse a la concentración de la Selección de Portugal para el Mundial 2026.

Georgina Rodríguez publicó un video en su cuenta de Instagram donde se ve a CR7 conviviendo con Mateo y enseñándole a hacer uno de los trucos más famosos de su carrera: el recorte con taco.

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En las imágenes se aprecia a Mateo atento a su padre e intentando hacer la jugada que Cristiano Ronaldo sigue haciendo a sus 41 años con el Al-Nassr.

Justo en el club saudí, Mateo está haciendo sus primeros pininos. Incluso, hace unos días anotó un golazo de tiro libre en las divisiones inferiores del equipo.

Cristiano Ronaldo reportó este lunes a la concentración de Portugal a 10 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección lusa jugará dos partidos amistosos antes de su debut mundialista: el sábado 6 de junio contra Chile y el miércoles 10 de junio frente a Nigeria.

La Portugal de Roberto Martínez debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio ante Congo, posteriormente se enfrentará a Uzbekistán y Colombia el 23 y 27 de junio, respectivamente.

Cristiano Ronaldo llega a la Copa del Mundo tras ser campeón de la Liga de Arabia Saudita con Al-Nassr y tras registrar 30 goles y cinco asistencias en 37 apariciones.