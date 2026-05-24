Cristiano Ronaldo Mateo, hijo menor de Cristiano Ronaldo, anota golazo con Al-Nassr Georgina Rodríguez y CR7 mostraron orgullo por el golazo de tiro libre que anotó su hijo en Al-Nassr.

Video Hijo menor de Cristiano Ronaldo brilla con golazo de tiro libre

Mateo, hijo menor de Cristiano Ronaldo, sigue los pasos de su papá y de su hermano mayor en el Al-Nassr, donde comienza a dar sus primeros pasos en su carrera de jugador.

Como mamá orgullosa, Georgina Rodríguez publicó un video de Mateo anotando un golazo de tiro libre en un partido de la academia del Al-Nassr.

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“Como papá”, escribió Georgina acompañado del video que también fue compartido por Cristiano Ronaldo a través de una historia de Instagram.

Mateo y su hermano mayor, Cristiano Ronaldo Jr., buscan seguir los pasos de su padre que recién acaba de ganar su primera Liga Saudí con el Al-Nassr luego de que anotara dos goles, uno de tiro libre, para amarrar el título.

Cris Jr. también ha brillado en las categorías inferiores del Al-Nassr con golazos, incluso ya fue convocado a la Sub-15 y Sub-16 de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo vive un gran momento en Arabia Saudita, tanto personal como profesional, a tres semanas de que inicie el Mundial 2026 donde buscará ganar el único título que le hace falta a su legendaria carrera: la Copa del Mundo.

Con 41 años, el Bicho cerró la temporada 2025-26 con 30 goles y cinco asistencias en 37 partidos disputados.