Liga MX Atlas vs. Tigres: ¡Por un cupo en la Liguilla! Se juegan uno de los boletos a la Liguilla en el Estadio Jalisco entre los Zorros y el conjunto de la UANL dentro de la penúltima fecha del torneo regular.

¡EN VIVO! Atlas vs. Tigres: Seguimiento a Diego Lainez

Atlas vs. Tigres se enfrentan dentro de la última jornada doble de la Liga MX Clausura 2026 y en la que ambos equipos se disputan un boleto para la Liguilla de los cuatro disponibles aún; el juego se disputa en el Estadio Jalisco.

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Atlas llega en la séptima posición con 22 puntos, a tres de las Águilas del América y de ganar este miércoles estaría virtualmente clasificado a la Liguilla; como local apenas tienen una derrota de por medio, fue en el Clásico Tapatío ante Chivas en la Fecha 10.

Tigres, por su parte, llega en la novena posición con 21 puntos hasta antes del silbatazo inicial; toda vez que el balón se ponga n marcha alcanzará con 22 puntos al León y lo superará en la tabla por mejor diferencia de goles.

ATLAS VS. TIGRES, JORNADA 16 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Son cuatro partidos consecutivos los que tiene Atlas sin vencer a Tigres en Liga MX, la última vez que derrotaron a los felinos fue en el Apertura 2023 cuando se impuso 2-0 también en el Estadio Jalisco.

Los Zorros llegan con dos partidos consecutivos sin perder luego de empatar en casa 0-0 ante Rayados y perder 0-1 con Santos Laguna en la Fecha 15. Tigres, por su parte, tienen dos juegos al hilo sin perder en el torneo local, triunfo ate Chivas y empate con Necaxa.