Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Noruega La escuadra de Los Vikingos Rojos cuenta con algunos títulos en su historia aunque tú no lo creas.

Video ¡En bello video! El rey de Noruega presenta la lista para el Mundial 2026

La selección de Noruega regresa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia con su clasificación al Mundial 2026 con un palmarés de títulos muy escaso.

Si bien no es la primera vez que jugará un Mundial, Los Vikingos Rojos no son una selección que se vea de forma muy común en los eventos importantes del futbol.

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Son cuatro apariciones en la Copa del Mundo con su clasificación a la siguiente edición y solo tiene una aparición en la Eurocopa. En la UEFA Nations League ha deambulado entre la Liga B y la Liga C.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE NORUEGA



La selección de Noruega solo tiene dos títulos de torneos amistosos, pero ninguno en los oficiales como Copa del Mundo, Eurocopa o UEFA Nations League.

La Copa Calsberg, era un torneo jugado en Hong Kong donde particapan, hasta la fecha, equipos de varias partes del mundo y por una época fueron invitadas selecciones.

Campeonato Nórdico - 1 título: 1929-32

- 1 título: 1929-32 Copa Carlsberg - 2 títulos: 2001 y 2004