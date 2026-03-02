Noruega 2026 Fechas y horarios de los juegos de Noruega en el Mundial 2026 Noruega disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo I.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?



La selección noruega aseguró su regreso a la Copa del Mundo tras vencer 4-1 a Italia en Milán y quedarse con el primer lugar de su grupo en la eliminatoria europea.

PUBLICIDAD

Con ese resultado, el conjunto escandinavo confirmó su primera clasificación desde Francia 1998. Noruega volverá al escenario mundialista con una generación que combina experiencia en la élite europea y figuras ofensivas de primer nivel.

Noruega y su panorama en el Grupo I

El equipo dirigido por Ståle Solbakken integra el Grupo I junto a Francia, Senegal y el vencedor del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

Erling Haaland es sin duda, la figura a seguir. El delantero del Manchester City y uno de los goleadores más prolíficos del fútbol europeo tendrá su primera experiencia mundialista y es candidato a pelear por el título de goleo.

Noruega también cuenta con futbolistas consolidados como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, lo que le permite sostener un ataque de alto impacto. La eficacia en el área rival será uno de los factores decisivos para sus aspiraciones.

Así puedes ver a Noruega en el Mundial 2026

Si quieres seguir todos los partidos de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes consultar desde ahora las opciones de acceso en https://todoelmundialporvix.com.

ViX transmitirá los 104 encuentros del torneo. Los usuarios con ViX Premium pueden adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

En caso de no contar con suscripción, primero es necesario contratar ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026 para disfrutar de toda la cobertura.

Calendario completo de Noruega en la fase de grupos

Noruega disputará sus tres encuentros del Grupo I en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

PUBLICIDAD

Martes 16 de junio de 2026

● Bolivia/Surinam/Irak vs. Noruega en Estadio Boston a las 16:00 MX y 18:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Noruega vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 18:00 MXy 20:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026