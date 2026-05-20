Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Noruega en la historia? El conjunto Landslaget tiene en la figura de Erling Haaland a su máximo goleador de la historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Noruega vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años, con la figura de Erling Haaland como su máximo goleador de la historia y actual referente del equipo nacional.

El cuadro Røde, Hvite, Blå, tenía una marca de máximo goleador que databa desde 1934 y que nadie parecía poder superar hasta la aparición del delantero del Manchester City.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE NORUEGA



La selección de Noruega tiene a Erling Haaland como su máximo goleador de la historia desde el 10 de octubre de 2024, cuando marcó doblete ante Eslovenia en la UEFA Nations League.

Haaland dejó atrás la marca que pertenecía a Jorgen Juve, que impuso en 1934 con 33 anotaciones. En la actualidad, Haaland lleva 55 goles y seguirá aumentan su cuota goleadora.

Erling Haaland : 55 goles (en activo)

: 55 goles (en activo) Jørgen Juve : 33 goles

: 33 goles Einar Gundersen : 26 goles

: 26 goles Alexander Sørloth : 26 goles (en activo)

: 26 goles (en activo) Harald Hennum: 25 goles.

Junto a Erling Haaland, está Alexander Sørloth, como los únicos futbolistas actuales dentro del Top 10 de goleadores del cuadro vikingo.

GOLEADORES DE NORUEGA EN MUNDIALES



La selección de Noruega jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.