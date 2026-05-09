Noruega en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
La selección de Los Vikingos Rojos regresa a una Copa del Mundo tras casi 30 años de ausencia.
La Selección de Noruega clasificó al Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland en las Eliminatorias UEFA, para mandar a Italia al Repechaje europeo.
Los Vikingos Rojos vuelven a la escena de una Copa del Mundo luego de casi 30 años de ausencia, donde acumuló varios fracasos dolorosos.
NORUEGA
EN MUNDIALES
Noruega tendrá su cuarta Copa del Mundo en su historia y la primera desde que jugó el Mundial de Francia 1998, donde 'igualó' su mejor participación en este tipo de torneos.
El debut de Los Vikingos fue en Francia 1938 al jugar solo un partido y perderlo. Volvió para Estados Unidos 1994 al quedar en la Fase de Grupos y repitió en Francia 1998 con su pase a Octavos de Final en un grupo donde estuvo con Brasil.
- Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: 12°, Octavos de Final, Francia 1998.
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE
NORUEGA
EN MUNDIALES
En tres participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Noruega, se ubica en el puesto 50 de 80 en el histórico.
Sus números y estadísticas del cuadro de los lusitanos en Mundiales es de 8 partidos con saldo de 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Con 7 goles anotados, 8 goles recibidos y efectividad del 37.50%.
ENTRENADOR DE
NORUEGA
Ståle Solbakken fue contratado como técnico de Noruega en 2020 ante la renuncia de Lars Lagerbäck. Fracasó en el intento de clasificar al Mundial Qatar 2022 y a la Euro 2024, por lo que al fin tuvo su revancha rumbo al Mundial 2026.
Solbakken nació en Noruega, cuenta con 57 años y es técnico desde 2002. Su retirada del futbol se debió a un ataque al corazón cuando jugaba con Copenhague y desde hace más de 20 años usa un marcapasos. Como jugador tuvo experiencia en la Copa del Mundo al asistir a Francia 1998.