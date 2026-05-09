Mundial 2026 Noruega en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Vikingos Rojos regresa a una Copa del Mundo tras casi 30 años de ausencia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Noruega clasificó al Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland en las Eliminatorias UEFA, para mandar a Italia al Repechaje europeo.

Los Vikingos Rojos vuelven a la escena de una Copa del Mundo luego de casi 30 años de ausencia, donde acumuló varios fracasos dolorosos.

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NORUEGA

EN MUNDIALES



Noruega tendrá su cuarta Copa del Mundo en su historia y la primera desde que jugó el Mundial de Francia 1998, donde 'igualó' su mejor participación en este tipo de torneos.

El debut de Los Vikingos fue en Francia 1938 al jugar solo un partido y perderlo. Volvió para Estados Unidos 1994 al quedar en la Fase de Grupos y repitió en Francia 1998 con su pase a Octavos de Final en un grupo donde estuvo con Brasil.

Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 12°, Octavos de Final, Francia 1998.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

NORUEGA

EN MUNDIALES



En tres participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Noruega, se ubica en el puesto 50 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los lusitanos en Mundiales es de 8 partidos con saldo de 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Con 7 goles anotados, 8 goles recibidos y efectividad del 37.50%.

ENTRENADOR DE

NORUEGA



Ståle Solbakken fue contratado como técnico de Noruega en 2020 ante la renuncia de Lars Lagerbäck. Fracasó en el intento de clasificar al Mundial Qatar 2022 y a la Euro 2024, por lo que al fin tuvo su revancha rumbo al Mundial 2026.