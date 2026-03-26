Mundial 2026 Javier Aguirre evalúa la adaptación de Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana El técnico del Tri también se pronunció a la polémica convocatoria de Guillermo Ochoa de cara al Mundial 2026.

Video Así ve 'Vasco' Aguirre a Fidalgo en sus primeros días con México

Javier Aguirre habló sobre la adaptación que ha tenido Álvaro Fidalgo en sus primeros entrenamientos con Selección Mexicana de cara al partido ante Portugal que se jugará este sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte.

Fidalgo recibió su primera convocatoria al Tri después de obtener su pasaporte mexicano en diciembre del 2024 y de cumplir cinco años viviendo en México. El futbolista del Betis usará el número 19 en su debut con la Selección Mexicana.

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“Bien, es un chavo que se echó cinco años aquí entre nosotros, acaba de volver a España, muy adaptado, conoce mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más, como tiene que ser, sin complejos, pidiendo la pelota, entrenando, muy natural, como todos, como vino Obed, como vienen los chavos de Chivas”, mencionó el Vasco en rueda de prensa previa al México vs. Portugal.

Javier Aguirre destacó el recibimiento que ha tenido Fidalgo en el Tri y la actitud de todo el plantel en busca de ganarse un lugar en la convocatoria final del Mundial 2026.

“Hemos logrado generar un buen ambiente de trabajo, hay bajas, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie, no lo hemos hecho hasta ahora. Lo que reitero es el enorme gusto y las ganas que tienen todos de estar aquí, eso, para mí, es fundamental haberlo conseguido. Es un logro”, señaló.

Javir Aguirre se pronuncia a la convocatoria de Guillermo Ochoa

El seleccionador de México también habló sobre el polémico regreso de Memo Ochoa, quien podría asistir a su sexto Mundial tras la grave lesión de Luis Malagón.

“Lo de Memo es un portero que está activo, competiendo, lleva fuera muchos años de Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, tengo a dos: a Rafa Márquez y él. Si está activo, está fuerte, trabajando, pues lo quiero ver”, declaró.

En caso de ser convocado por el ‘Vasco’ Aguirre, Ochoa se convertirá junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los únicos futbolistas en participar en seis Copa del Mundo.