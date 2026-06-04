Mundial 2026 Raúl Jiménez brilla en comercial junto a Cristiano, Mbappé, Vinícius y Haaland Musiala, Van Dijk, Valverde, Williams, Bruno Fernandes, Davies, Adams y Palmer también aparecen en el anuncio.



Video Raúl Jiménez brilla en el comercial de Nike para el Mundial 2026

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, brilla en el nuevo comercial de Nike para el Mundial 2026 a lado de figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Erling Haaland.

El mexicano tiene una notable participación de unos 25 segundos. El delantero del Fulham le roba el balón a Vinícius y lo conduce en un set de televisión hasta que Mbappé aparece para despojarlo del esférico luego de distraerse para pedirle un autógrafo a Lisa, cantante tailandesa.

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Raúl Jiménez representa a México en el cortometraje en el que, además de los mencionados, también aparecen Jamal Musiala, Virgil van Dijk, Federico Valverde, Nico Williams, Bruno Fernandes, Alphonso Davies, Tyler Adams y Cole Palmer.

En el anuncio también salen leyendas internacionales del futbol como el mexicano Jorge Campos, el brasileño Ronaldinho, el sueco Zlatan Ibrahimovic, el marfileño Didier Drogba y el francés Éric Cantona.

Además, LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, hace un cameo de ‘GOAT’ a lado de Cristiano Ronaldo.

Mientras que Kim Kardashian, Jason Sudeikis, actor que interpreta a Ted Lasso, y Channing Tatum, quien interpreta al doble de Haaland, también tienen participación en el cortometraje que tiene una duración total de seis minutos.

Raúl Jiménez es uno de los cuatro mexicanos que han tenido participación en grandes producciones comerciales para el Mundial 2026; los otros han sido Santiago Gimenez, con Adidas, Gilberto Mora, con Gatorade, y Guillermo Ochoa, con Michelob Ultra.