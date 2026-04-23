México 2026 Luis Miguel Salvador ve a Hormiga González en Europa y a México en el quinto partido del Mundial El directivo de Venados de la Liga de Expansión habló acerca de la calidad de Armando González y del estilo de juego que espera de México en el Mundial 2026.

Video Luis Miguel Salvador ve a Hormiga González en Europa y estas son sus razones

Luis Miguel Salvador, directivo de Venados de la Liga de Expansión, destacó en Faitelson sin censura de TUDN los motivos por los que ve a Armando ‘la Hormiga’ González en el futbol de Europa a corto plazo y como uno de los posibles sucesores de delanteros estelares como Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“El torneo pasado hizo muchos goles y tú sabes que un buen torneo todos los jugadores lo dan. Hay algunos que lo tienen al inicio, otro en medio, otro al final de su carrera, pero tuvo un muy buen primer torneo y está teniendo un torneo espectacular.

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“Te ilusiona que sea un jugador que sea de largo plazo, no de un solo torneo. Va a tener una regularidad y lo está teniendo. Sí, yo creo que sí (lo ve n Europa), es un jugador muy atractivo por sus características y más cómo opera Chivas, va a tener esa visibilidad para equipos de Europa”, indicó Luis Miguel Salvador a David Faitelson.

“SI MÉXICO JUEGA COMO ANTE BÉLGICA “PUEDE DAR GRANDES ALEGRÍAS”, LUIS MIGUEL SALVADOR

El directivo también habló de las posibilidades de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, sobre todo por la ventaja que puede significar jugar en México, pues sus mejores actuaciones en Copas del Mundo fueron en las ediciones en las que fue sede.

“Lo que venía jugando la selección, había mucha incertidumbre sobre qué selección mexicana vas a ver. Esos últimos 45 minutos contra Bélgica, independientemente que digan que eran nueve jugadores diferentes a los que había jugado contra Estados Unidos, lo que hizo, lo que mostró.

“El pressing, eran muy feroces en recuperar el balón, recuperaban y desdoblaban, marcaban muy intenso, me gustaron. Si este es el nivel o lo que puede jugar la Selección Mexicana durante más tiempo, no sólo 45 minutos, cada vez que juega un partido, ilusiona.

“Lo que hoy no sabes es qué selección vas a ver, si vas a ver esa o la de los juegos anteriores. Pero sí, se mantiene lo que se jugó contra Bélgica puede dar grandes alegrías”, indicó Luis Miguel Salvador en Faitelson sin censura de TUDN.