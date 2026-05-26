México 2026 Leyendas de México 86 visitan a jugadores de la Selección Mexicana en el CAR México enfrenta este sábado a Australia en partido de preparación para el Mundial 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Leyendas mundialistas de México 86 visitaron la concentración de la Selección Mexicana

Leyendas mundialistas de México 1986 visitaron la concentración de la Selección Nacional de cara al partido de preparación ante Australia para transmitir con la plantilla el significado, la responsabilidad y el orgullo de defender la camiseta nacional en la Copa del Mundo 2026 en casa.

Los históricos Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Luis Flores, Carlos de los Cobos, Miguel España, Félix Cruz, Armando Manzo y Mario Trejo acudieron a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) por invitación del director técnico Javier 'Vasco' Aguirre, quien también formó parte de la selección que disputó la Copa del Mundo en nuestro país hace 40 años.

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El encuentro que unió a dos generaciones de seleccionados mexicanos contó con la presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

"La Selección Nacional tiene algo único ya que conecta generaciones. Los ídolos cambian, los uniformes evolucionan, pero el orgullo de representar a México permanece intacto. Lo que vivieron las leyendas del 86 fue histórico. Pero lo que viene en 2026 también tiene el potencial de serlo", destacó el comisionado Arriola.

Luego de la reunión, Quirarte, Negrete, Flores, De los Cobos, España, Cruz, Manzo y Trejo presenciaron la práctica vespertina de la SNM. También, aprovecharon para recorrer las renovadas instalaciones del nuevo Centro de Alto Rendimiento. A todos se les obsequió el jersey retro conmemorativo de 1986 y el libro de Nacho Trelles.