México 2026 Top de momentos de Cristiano Ronaldo con mexicanos en su carrera El jugador lusitano ha compartido la cancha con reconocidas figuras de México en su carrera.

Video México vs. Portugal: Top de momentos de Cristiano Ronaldo con mexicanos

Cristiano Ronaldo será la ausencia más llamativa para partido amistoso de México vs. Portugal para reinagurar el Estadio Banorte, tras revelarse la convocatoria del conjunto lusitano.

La lesión del portugués hace unas semanas fue el inicio del fin para saber que el lusitano no iba a estar presente en el Estadio Azteca como muchos aficionado al futbol esperaban desde el anuncio del juego amistoso.

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A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ya tuvo oportunidad de jugar ante México, pero también tuvo pasajes con mexicanos que acá te desglosamos.

TOP DE MOMENTOS DE CRISTIANO RONALDO CON MEXICANOS



Cristiano Ronaldo ha compartido la cancha con varios figuras de México como Javier 'Chicharito' Hernández o Raúl Jiménez, pero te contamos cuáles son los más significativos.

5. El día que Cristiano Ronaldo conoció a alguien más hermoso que él, el momento en el que conoció a Oribe Peralta durante un Real Madrid vs. América en el Mundial de Clubes 2016.

4. La vez que encaró al árbitro mexicano César Arturo Ramos en el Mundial Rusia 2018, todo tras una falta que no señaló el mexicano y que terminó enfureciendo al comandante, enojo que le dejó una amarilla.

3. El día que le pidió su camiseta a Carlos Vela en un Real Madrid vs. Real Sociedad, donde todos querían tener la camiseta del delantero mexicano que le compitió el pichichi a CR7 y a Messi en LaLiga.

2. El momento en que Cristiano Ronaldo le pidió una ovación al Estadio Santiago Bernabéu para 'Chicharito' Hernández en los Cuartos de Final de Vuelta de la Champions League en 2015, donde el Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid.