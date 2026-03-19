Mundial 2026 Cristiano Ronaldo, ¿cuántas veces ha jugado ante México? El juego de preparación rumbo al Mundial 2026 entre Portugal y el Tri está cada vez más cerca, y recordamos la única ocasión que el astro ha enfrentado al Tri.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo únicamente ha jugado en una ocasión contra la Selección Mexicana

Cristiano Ronaldo, todo parece indicar, estará en el duelo entre México y Portugal del próximo 28 de marzo.

El juego no solo sirve de preparación para ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, si no también para la reapertura del Estadio Banorte tras su remodelación para la justa de la FIFA.

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Pero, ¿ cuántas veces el astro luso se ha enfrentado a la Selección Mexicana y cuál es el saldo?

El actual delantero del Al-Nassr que ha marcado 965 goles a lo largo de su carrera y que tiene como objetivos alcanzar pronto los mil tantos y jugar su sexta copa del mundo en junio y julio, próximos, solo ha jugado en una oportunidad ante México: en la fase de grupos de la Copa Confederaciones del 2017 en Kasan, Rusia.

Aquel duelo terminó con un empate a dos tantos, pero ninguno del ex del Real Madrid, que jcompletó los 90 minutos.

Los goles por los europeos fueron obra de Ricardo Quaresma, a los 34, y de Cedric, a los 86, mientras por los de la Concacaf marcaron Javier Hernández, a los 42, y Héctor Moreno, a los 90+1.

Es cierto que en esa misma competencia, se reeditó el encuentro en el duelo por tercer sitio del torneo, pero Cristiano no estuvo presente ni en la banca ya que abandonó la concentración de su selección para conocer a sus hijos Eva María y Mateo, recién nacidos.

A diferencia de lo que ocurrió en Alemania 2006, Copa del Mundo en la que Portugal y México también se vieron las caras en la fase de grupos, y en la que un jovensísimo Cristiano, de 21 años, se quedó en la banca por decisión del técnico Luiz Felipe Scolari.