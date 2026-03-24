Mundial 2026 Roberto Martínez, técnico de Portugal, elogia a Javier Aguirre y Gilberto Mora El director técnico de la selección de Portugal habla de las cualidades de los equipos dirigidos por Javier Aguirre y de Gilberto Mora.

Video Gilberto Mora y Javier Aguirre reciben elogios del DT de Portugal

Muy cerca del partido amistoso que sostendrán México vs. Portugal de cara a la Copa Mundial 2026, el técnico del cuadro luso, Roberto Martínez, elogió el trabajo de Javier Aguirre como estratega.

"El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España, con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juegos, son muy competitivos.

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El timonel afirmó que el Vasco tiene mucha capacidad para ajustar un equipo y hacerlo funcionar de gran manera, situación que ha podido comprobar luego de ver varios partidos de la Selección Mexicana como la Final de la Copa Oro.

"Muy competitivo yo creo que el profe Aguirre tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo, vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho".

Otro de los jugadores que también cuenta con la admiración de Roberto Martínez, a oesar de que actualmente no sea parte del Tri, es Gilberto Mora, a quien el estratega estuvo siguiendo durante su participación en el Mundial Sub-20.