Mundial 2026 Los antecedentes históricos de México vs. Portugal Será la sexta ocasión en que el Tri enfrente a los portugueses en su historia.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Los antecedentes entre la Selección Mexicana y Portugal

La Selección Mexicana y Portuga se enfrentarán este 28 de marzo en la reinaguración del estadio Banorte y apenas s erá la sexta ocasión en que se vean las caras en su historia.

De los cinco partidos entre mexicanos y portugueses tres fueron oficiales y dos de caracter amistoso, con la balanza en favor de los europeos.

PUBLICIDAD

La primera ocasión que se enfrentaron fue en la ciudad de Lisboa en el año de 1969 como parte de una gira del Tri por Europa.

En aquel partido la selección mexicana, que contaba con jugadores como Nacho Calderón y Enrique Borja, empataron sin goles con los lusos.

El segundo juego entre México y Portugal se dio en el Mundial de Alemania 2006, cuando se enfrentaron en la fase de grupos.

Los portugueses se impusieron en Gelsenkirchen por marcador de 2-1 con anotaciones de Maniche y Simao Sabrosa, por el Tri anotó Francisco ‘Kikin’ Fonseca y cabe destacar que Omar Bravo falló un penal que pudo haber significado el empate.

Para que la Selección Mexicana y Portugal se volvieran a ver las caras tuvieron que pasar nueve años que fue previo al Mundial de Brasil 2014.

En partido amistoso disputado en el Gillette Stadium, el cuadro europeo se impuso de último minuto con golazo de Bruno Alves.

Aquella selección mexicana era dirigida por Miguel Herrera que contaba con jugadores como Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Miguel Layún, Andrés Guardado, Oribe Peralta y Giovani dos Santos.

Y las últimas veces que se enfrentaron fue en el 2017 durante la Copa Confederaciones que se disputó en Rusia.

El primer juego se dio en la fase de grupos donde México y Portugal empataron 2-2, por el Tri anotaron ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Moreno, mientras que por los portugueses lo hicieron Ricardo Quaresma y Cédric Soares.

La Selección Mexicana y su similar de Portugal se encontraron más tarde en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones y los europeos se quedaron con la victoria en tiempo extra por marcador de 2-1 con anotaciones de Nélson Semedo y Adrien Silva, mientras que el tanto de México se dio tras un autogol de Luis Neto.