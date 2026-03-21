Mundial 2026 Memo Ochoa agradece vía redes sociales convocatoria a Selección Mexicana El guardameta de 40 años estará ante Portugal y Bélgica y buscará su sexta Copa del Mundo.

Video Memo Ochoa agradece vía redes sociales convocatoria a Selección Mexicana

Luego de darse a conocer el regreso de Guillermo Ochoa a una convocatoria de Selección Mexicana de cara a los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, el arquero del AEL Limassol reaccionó de esta forma en redes sociales.

Ochoa publicó una foto de una de sus muchas jersey de México con su apellido en el dorsal y dedicó un caluroso mensaje como respuesta a la confianza de Javier 'Vasco' Aguirre.

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"Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores", escribió el guardameta.

A sus 40 años, Memo Ochoa apareció nuevamente en el llamado del Tri junto a Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna) en busca de afianzarse en la lista definitiva del Mundial 2026 que representaría su sexta Copa del Mundo en su carrera.

La lesión de Luis Ángel Malagón que lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026 y quien se perfilaba para ser el titular ha dejado la puerta abierta para que Ochoa dispute una Mundial más y consiga una marca que muy pocos pueden presumir en el balompié.