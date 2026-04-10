    Mundial 2026

    México continúa como mejor equipo de Concacaf de cara al Mundial

    La Selección Mexicana reafirma su dominio en el área de cara a la Copa Mundial que disputará en casa.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video México se mantiene como el mejor equipo de Concacaf rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana de futbol se mantiene como la mejor en el área de la Concacaf después de que la referida confederación diera a conocer su ránking más actual.

    El Tri, con 2045 puntos acumulados, es el equipo mejor valorado de la Concacaf en Norte, Centroamérica y el Caribe, una posición que consiguió desde el año pasado.

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    En segundo lugar, Canadá, al igual que el Tri, anfitrión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 26, mientras que Panamá cierra el conteo en la tercera plaza.

    Estados Unidos, el otro anfitrión del Mundial 2026, no sube de la cuarta posición, todo después de que en sus recientes apariciones, no pudiera con Bélgica y Portugal.

    Curazao, uno de los países participantes en el próximo Mundial, no está en el Top 10, donde sí está también Haití, que cayó un lugar, a la octava posición, en favor de Jamaica, que perdió el Repechaje para clasificar al Mundial.

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