Mundial 2026 México continúa como mejor equipo de Concacaf de cara al Mundial La Selección Mexicana reafirma su dominio en el área de cara a la Copa Mundial que disputará en casa.

Video México se mantiene como el mejor equipo de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de futbol se mantiene como la mejor en el área de la Concacaf después de que la referida confederación diera a conocer su ránking más actual.

El Tri, con 2045 puntos acumulados, es el equipo mejor valorado de la Concacaf en Norte, Centroamérica y el Caribe, una posición que consiguió desde el año pasado.

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En segundo lugar, Canadá, al igual que el Tri, anfitrión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 26, mientras que Panamá cierra el conteo en la tercera plaza.

Estados Unidos, el otro anfitrión del Mundial 2026, no sube de la cuarta posición, todo después de que en sus recientes apariciones, no pudiera con Bélgica y Portugal.