Mundial 2026 Javier Aguirre y Rafael Márquez reaccionan a los oles a favor de Portugal La afición mexicana volvió a mostrar su descontento con el combinado mexicano durante el juego en el estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Increíble: La reacción de Rafa Márquez al escuchar el 'ole' a favor de Portugal

La afición mexicana mostró su descontentó durante el empate entre la Selección Mexicana y Portugal que provocó que Javier Aguirre y Rafael Márquez quedaran sorprendidos con la reacción de los presentes en el estadio Banorte.

Y es que en los últimos minutos del encuentro los seguidores mexicanos comenzaron a cantar el ole cada que los lusitanos tocaban el balón, todo en forma de protesta por el empate sin goles.

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Ante esta situación el ‘Vasco’ y Márquez no entendieron la reacción de los aficionados quienes a lo largo del partido habían mostrado el apoyo al combinado mexicano.

Tras finalizar el partido donde l a Selección Mexicana igualó sin goles con Portugal, la afición abucheó a los jugadores mexicanos por el resultado en la inauguración del estadio Banorte.

No es la primera vez que los seguidores se meten en contra del Tri, ya que en otros encuentros que se han hecho en México, c omo el último ante Uruguay en el estadio del Santos donde incluso los futbolistas expresaron su molestia.