Mundial 2026 Futbolistas en la Selección Mexicana con el número 19 y pasado americanista Álvaro Fidalgo tendrá un número que a lo largo de la historia ya han tenido diferentes americanistas con el Tri.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Álvaro Fidalgo y el número que portará en el dorsal de la playera de la Selección Mexicana

El requisito es sencillo en esta lista, jugadores que hayan jugado con el número 19 en la Selección Mexicana y que hayan sido parte del América en algún momento de su carrera. Justo como le ocurre ahora mismo a Álvaro Fidalgo.

No son pocos los jugadores con esas características. Hay defensas, mediocampistas y delanteros.

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Recientemente lo han portado Israel Reyes, Jorge Sánchez (lo portó en Qatar 2022) y Henry Martín. Un poco más atrás, Matías Vuoso, Miguel Layún , Oribe Peralta (incluso jugó Brasil 2014 y Rusia 2028 con él) y Raúl Jiménez.

Efraín Juárez, si el actual técnico de Pumas, Oscar Rojas, José de Jesús Mendoza, Miguel Zepeda, Braulio Luna (lo usó en Francia 98), Ricardo Peláez, Joquín del Olmo y Luis García.

Caso excepcional, el de Sigifredo Mercado que portó el número 19 en la Selección Mexicana y jugó solo dos partidos con América en Copa Libertadores del 98.

Jugadores que han portado el número 19 en los últimos Mundiales

En otro apartado similar, el 19 ha sido parte constante en la últimas Copas del Mundo y te dejamos los jugadores que lo han usado desde E stados Unidos 94.

Luis Miguel Salvador - Estados Unidos 1994

Braulio Luna - Francia 1998

Gabriel Caballero - Corea Japón 2002

Omar Bravo - Alemania 2006

Jonny Magallón - Sudáfrica 2010

Oribe Peralta - Brasil 2014

Oribe Peralta - Rusia 2018

Jorge Sánchez - Catar 2022