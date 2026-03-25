    Mundial 2026

    Futbolistas en la Selección Mexicana con el número 19 y pasado americanista

    Álvaro Fidalgo tendrá un número que a lo largo de la historia ya han tenido diferentes americanistas con el Tri.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Álvaro Fidalgo y el número que portará en el dorsal de la playera de la Selección Mexicana

    El requisito es sencillo en esta lista, jugadores que hayan jugado con el número 19 en la Selección Mexicana y que hayan sido parte del América en algún momento de su carrera. Justo como le ocurre ahora mismo a Álvaro Fidalgo.

    No son pocos los jugadores con esas características. Hay defensas, mediocampistas y delanteros.

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    Recientemente lo han portado Israel Reyes, Jorge Sánchez (lo portó en Qatar 2022) y Henry Martín. Un poco más atrás, Matías Vuoso, Miguel Layún , Oribe Peralta (incluso jugó Brasil 2014 y Rusia 2028 con él) y Raúl Jiménez.

    Efraín Juárez, si el actual técnico de Pumas, Oscar Rojas, José de Jesús Mendoza, Miguel Zepeda, Braulio Luna (lo usó en Francia 98), Ricardo Peláez, Joquín del Olmo y Luis García.

    Caso excepcional, el de Sigifredo Mercado que portó el número 19 en la Selección Mexicana y jugó solo dos partidos con América en Copa Libertadores del 98.

    Jugadores que han portado el número 19 en los últimos Mundiales

    En otro apartado similar, el 19 ha sido parte constante en la últimas Copas del Mundo y te dejamos los jugadores que lo han usado desde E stados Unidos 94.

    Luis Miguel Salvador - Estados Unidos 1994
    Braulio Luna - Francia 1998
    Gabriel Caballero - Corea Japón 2002
    Omar Bravo - Alemania 2006
    Jonny Magallón - Sudáfrica 2010
    Oribe Peralta - Brasil 2014
    Oribe Peralta - Rusia 2018
    Jorge Sánchez - Catar 2022

    Video Así fue el ritual con el que la Selección Mexicana dio la bienvenida a Álvaro Fidalgo
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