Mundial 2026 Guillermo Martínez confía en poder ganarse un lugar para el Mundial 2026 El Memote confía en que puede convencer a Javier Aguirre para estar en la Copa del Mundo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Memo Martínez responde así a la ausencia de CR7 ante México

Guillermo Martínez afirmó de cara al duelo ante Portugal de este sábado en el Estadio Banorte, que tiene las mismas oportunidades que el resto de los convocados por Javier Aguirre, por lo que espera demostrar que está a la altura de meterse a la lista final de los convocados para el Mundial 2026.

El actual delantero de los Pumas de la UNAM se ha convertido en una de las sorpresas del 'Vasco' Aguirre, luego de que en la posición de ataque figuran otros nombres como los de Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Armando González o Germán Berterame; sin embargo, el Memote destacó que puede llenarle los ojos al entrenador.

PUBLICIDAD

“Nunca me he sentido más ni menos en ningún lugar, sabemos que la competencia es grande, eso creo que es obvio, pero sobre todo tengo confianza en mis capacidades y porque lo que tenga que ser en beneficio de la selección, adelante. Si por algo me llaman es porque puedo aportar algo a la selección, es lo que más importa”, indicó el jugador de 31 años de edad.

A Portugal se le debe respetar con o sin Cristiano Ronaldo

El mexicano le restó importancia a que Cristiano Ronaldo no haya viajado con el equipo lusitano para el duelo de este sábado, pues el cuadro europeo conserva jugadores de respeto que de igual manera van a exigirle al Tri.

“Creo que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo que están en el top 10. Es una gran prueba, porque es en nuestro estadio. El escenario es perfecto para nosotros. Tenemos que dar lo mejor porque nos estamos preparando para grandes cosas”, admitió.

Memote cree tener las claves para ganar su lugar en el equipo mexicano

El Memote presume un andar en el futbol mexicano que contempla etapas en Pachuca, Lobos BUAP, Guadalajara, Celaya, Puebla y Pumas, entre otros, lo que le ha dado las herramientas para saberse capaz de competir por un lugar. Unas de ellas, la confianza y humildad.

“Entregarme, eso me ha funcionado en mi carrera, nunca bajar los brazos. Definitivamente desde la parte que me toque aportar, porque no importa Memo, no importan los jugadores en específico, es la selección, estamos representando a un país. De mi parte, dejar todo a un lado para enfocarme en lo que necesita la selección”, destacó.