Mundial 2026 Germán Berterame se quedaría fuera de la lista de México para el Mundial El delantero del Inter Miami cerró en plan goleador la última etapa en la MLS.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Germán Berterame se aleja cada vez más de la Copa del Mundo

Estamos a días de que Javier Aguirre dé la lista final de la Selección Mexicana para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aún hay jugadores que pueden colarse y otros que no tienen opción.

Es el caso de Germán Berterame, delantero del Inter Miami que ha cerrado de manera goleadora con el conjunto de la MLS, pero que de momento no está siendo considerado para el Tri.

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“ No hay contacto con Germán Berterame, no tiene vuelos para llegar a esta concentración, por ahora está más lejos que cerca de la Copa del Mundo porque a cuatro días de la lista final y a tres del partido de preparación donde pueden mostrar algo, no está en el panorama”, señaló Gibán Araige, Insider de la selección para Línea de Cuatro de TUDN.

Recordemos que Javier Aguirre ya hizo un corte a los primeros convocados, y en este momento hay 25 jugadores que podrían tener seguro su lugar en la próxima justa mundialista.

Sin embargo, podría existir una sorpresa como la que se llevó César ‘Chino’ Huerta que fue llamado de último minuto y que estará concentrando con el equipo en Pasadena, California, previo al juego de preparación ante Australia.

Después de conocer a los 26 jugadores de México para el Mundial 2026, solo tendrán un partido ante Serbia como preparación para el debut mundialista el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.