México 2026 Raúl Jiménez y Chino Huerta aún no reportan con México hacia el Mundial, esto se sabe Los ofensivos mexicanos que militan en Europa ya tienen fecha para reportar a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Video ¡24 de 26! El jugador que corta vacaciones para sumarse el Tri

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y faltan dos jugadores para completar prácticamente a los 26 jugadores que formarán parte de la lista definitiva para participar en la justa veraniega de este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Son Raúl Jiménez y César ‘Chino’ Huerta son los jugadores que aún faltan por reportar la concentración del equipo que dirige Javier Aguirre y que aún tiene un par de partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 frente a las selecciones de Australia y Serbia.

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Es ante los Socceroos a los que enfrentará este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, combinado nacional que también estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante la cual aún contará con los ‘sparrings’ Alejandro Gómez y Kevin Castañeda.

¿CUÁNDO SE SUMARÁN RAÚL JIMÉNEZ Y CÉSAR ‘CHINO’ HUERTA A LA SELECCIÓN MEXICANA?

El delantero del Fulham, Raúl Jiménez; y el extremo ofensivo del Anderlecht, César Huerta, aún no se suman a la concentración de México en su preparación hacia el Mundial 2026.

Ambos ofensivos ya tiene fecha para integrarse a los trabajos del ‘Vasco’ Aguirre, será este jueves 28 de mayo cuando tienen que integrarse al resto del equipo en la concentración que tendrán en Pasadena, California, sede del partido de preparación.

Es probable que ambos jugadores no participen de inicio ante Australia en el Rose Bowl este sábado, quizás tengan minutos, pero sí pudieran hacerlo de manera más integrada y ya con la convocatoria de la Selección Mexicana definida para el juego ante Serbia.